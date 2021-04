Remaniement : Le nouveau gouvernement de Macky n’est pas près de voir le jour…

Le Président de la République Macky Sall continue d’agir et donne l’impression comme si rien n’avait été. On est loin de son discours du 08 mars, alors qu’il voulait décanter la situation née des évènements sanglants connus par le Sénégal, il s’exprimait au peuple sénégalais et surtout la jeunesse, pour dire « je vous ai compris ». Qu’a compris réellement le Président de la République Macky Sall ?

Le nouveau gouvernement est de moins en moins présent dans ses paroles. Le Président de la République Macky Sall a fait des promesses et rien que des promesses. Mais rien sur le changement tant attendu par le peuple et surtout la jeunesse. Son « je vous ai compris », s’est transformé en « je vous promets ». C’est comme si finalement, entre son discours du 08 mars et celui du 04 avril, il y avait un énorme fossé.

A quel jeu se livre le Président de la République Macky Sall ? Il ne donne guère l’impression d’apporter des changements dans le sens qu’attend le peuple sénégalais. Tout se passe de travers. Macky Sall a-t-il réellement « compris » le peuple comme il l’avait laissé entendre lors de son discours du 08 mars. Assurément non. Le Président de la République Macky Sall donne plutôt l’impression de quelqu’un qui joue sur l’implication des Chefs religieux si le pays brûle, pour laisser pourrir la situation.

Le peuple sénégalais s’est radicalement exprimé durant les évènements sanglants connus par le Sénégal. Les Sénégalais ont appelé à un changement de comportement de la part de l’équipe dirigeante et ne veulent plus voir dans le gouvernement la présence de ministres incompétents, arrogants et qui ne sont prêts qu’à des actions folkloriques. Visiblement Macky Sall, après des promesses, ne semble pas rouler dans le sens exprimé par le peuple sénégalais.

Au rythme où évoluent les choses, les jeunes ne verront ni changement et le gouvernement tant attendu ne verra jamais le jour car le Président de la République Macky Sall aime gouverner avec les « cancres ». Peu importe s’il y a des « médiocres » dans son entourage qui ne font que lui caresser dans le sens du poil.

Macky Sall joue vraiment avec le feu. Les Sénégalais ne vont plus rester patients. Ils veulent des changements, et ceux-ci, ils le réclament en actes. Ce qui passe forcément par un remaniement du gouvernement.

La rédaction de Xibaaru