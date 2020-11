Remaniement…Macky doit changer le duo Daouda-Amadou

L’Economie et les Finances : Pas de place pour le duo incompétent Amadou Hott – Abdoulaye Daouda Diallo

Parmi tous les chantiers pour le Chef de l’Etat Macky Sall, là où il est le plus attendu, c’est celui de l’Economie et des Finances. L’Economie et les Finances sont durement éprouvées par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Les recettes de l’Etat ont fortement baissé à cause de cette crise sanitaire, et certains prédisent le pire pour l’Economie. Le Président de la République Macky Sall, dans ce domaine n’a pas le droit à l’erreur. La moindre erreur pourrait être fatale et remettre en cause tous les plans jusqu’ici mis en œuvre pour placer le Sénégal, dans les rangs de l’émergence.

Les Sénégalais ont besoin d’être rassurés. Le Président de la République, pour ce faire, ne doit pas tromper dans ses choix, en mettant les hommes qu’il faut aux ministères des Finances, et de l’Economie dans le nouveau gouvernement à mettre en place, ce dimanche. Dans le gouvernement sortant, le Président de la République avait nommé un ministre des Finances et du Budget, en l’occurrence Abdoulaye Daouda Diallo et un autre chargé de l’Economie et du Plan, Amadou Hott. Un duo qui n’a su répondre aux attentes placées en elles. Sans doute que les tâches étaient lourdes à porter par ce duo.

Abdoulaye Daouda Diallo, à la tête du ministère des Finances et du Budget, fut une grosse erreur de la part du Président de la République Macky Sall. Si, c’est seulement pour sa fidélité que le Président de la République Macky Sall veut le récompenser, il peut le nommer ailleurs, sauf au poste de ministre des Finances où Abdoulaye Daouda Diallo s’est montré piètre.

Amadou Hott est largement dépassé dans son poste de ministre de l’Economie et du Plan. Il était attendu des Sénégalais avec la réputation d’un homme qui s’est forgé auprès d’organisations internationales, seulement la réalité est autre avec le poste de ministre de l’Economie. Amadou Hott est passé largement à côté, en affichant une incompétence démesurée, en plus de se montrer arrogant.

Le Président de la République Macky Sall doit se défaire de ce duo, mais surtout revenir à l’orthodoxie qui est au Sénégal, de rattacher les deux ministères en une seule entité. Ce faisant, il pourrait mettre ce ministère de l’Economie, des Finances et du Budget entre des mains plus compétentes.

La rédaction de Xibaaru