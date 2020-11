Remaniement…Macky voulait rajeunir son équipe

Lors des travaux du Secrétariat Exécutif National (SEN) du Parti de l’Alliance pour la République (APR), le président Macky Sall, par ailleurs chef du parti présidentiel, a expliqué le remaniement du gouvernement par le rajeunissement de l’équipe gouvernementale et l’impulsion d’un nouveau souffle dans un contexte marqué par la Covid19.

« En effet, en procédant le 1er novembre 2020 au remaniement du gouvernement par un recentrage du dispositif de pilotage de l’action publique, la consolidation de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, l’ouverture aux autres forces de l’opposition et le rajeunissement des membres de l’équipe, le Chef de l’État impulse ainsi, un nouveau souffle, un nouvel élan, dans un contexte marqué par la Covid19 et ses impacts négatifs sur les économies de tous les pays du monde, les défis liés à la stabilité et à la sécurité dans notre sous-région, la recrudescence du phénomène de l’émigration irrégulière, entre autres » selon le communiqué issue des travaux du SEN de l’APR.

Il faut rappeler qu’étaient présents à cette réunion présidée par Macky, les anciens ministres Mahammed Boun Abdallah Dionne, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye et Oumar Youm. L’ex présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), Mimi Touré a boudé la rencontre. Et l’ancien ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé ayant rejoint l’Inspection Générale d’Etat (IGE) ne peut assister à cette rencontre politique dirigée par Macky Sall.