Remise de kits scolaires et des table-bancs : Papa Mademba Bitèye réaffirme son leadership à Kaolack

Le Directeur Général de Senelec Papa Mademba Bitèye, a procédé ce samedi 4 novembre 2023 à Kabatoki, à la remise de kits scolaires aux élèves de Kaolack et des table-bancs. La cérémonie s’est déroulée en présence du président du Conseil Départemental de Kaolack Ahmed Youssouf Bengeloum, des maires du département, de l’Inspection d’Académie (IA) de Kaolack, de l’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) départementale et communale de Kaolack, ainsi que des autorités administratives, religieuses et politiques de la région de Kaolack. L’occasion a été saisie pour fédérer les forces vives de la région et des maires du département, autour du président du KREM Papa Mademba Bitèye.

Le Directeur Général de Senelec et président du mouvement KREM Papa Mademba Bitèye, a remis 2500 kits scolaires et 2000 table-bancs aux établissements scolaires de Kaolack. Il a également attribué 2500 livres coraniques et des centaines de nattes à 45 écoles coraniques de la banlieue de Kaolack. Pour la quatrième fois depuis 2020, le président du mouvement KREM s’engage aux côtés des acteurs de l’éducation, des parents et des élèves, pour relever le niveau du système éducatif et permettre aux élèves de Kaolack de passer l’année scolaire dans d’excellentes conditions.

Le Directeur Général de Senelec a rendu un vibrant hommage aux acteurs du système éducatif de Kaolack et s’est engagé à « pérenniser cette action, vu que les apprenants des cycles confondus excellent de plus en plus à l’école avec des résultats probants, depuis la première édition de 2020. » Le président du mouvement KREM invite donc les acteurs de l’école, « à augmenter le taux de réussite à 100% ».

Dans son discours, l’inspecteur d’académie de Kaolack a remercié le Directeur Général de Senelec au nom de toute la communauté éducative de Kaolack, pour la mise à disposition chaque année, de matériels didactiques, informatiques et des kits scolaires.

Ainsi, depuis 2020, le Directeur Général de Senelec s’est investi à travers la mise à disposition de milliers de table-bancs et des reprographies à l’Inspection d’Académie de Kaolack, la réfection de la toiture du CEM de Kabatoki, la réfection des salles de classe du CEM Valdiodio Ndiaye, la mise en place d’une salle multimédia au CEM Moustapha Ndiaye, en plus d’autres actions au lycée Valdiodio Ndiaye et au Nouveau Lycée.

Il a accompagné le mouvement sportif dans leurs projets éducatifs à travers les zones et l’ODCAV pour des Olympiades en concours de mathématiques, la distribution de prix et les journées de Valdiodio Ndiaye.

Au nombre des actions faites en faveur de l’éducation, il y a l’équipement en matériels informatiques du Centre académique de l’Orientation scolaire et professionnelle de Kaolack (CAOSP), la prise en charge de la formation de plusieurs jeunes dans les structures professionnelles de Kaolack et l’enrôlement de milliers d’élèves dans le programme national de la Couverture Maladie Universel (CMU), de même que la mise à disposition d’un bus flambant neuf aux lycéens et collégiens de Kabatoki et environs.

Pour la promotion de l’enseignement supérieur, le président du mouvement KREM Papa Mademba Bitèye a mis à la disposition des étudiants de la banlieue de Kaolack, des logements sociaux et des milliers de tickets de restauration.

Voici des images de la cérémonie :