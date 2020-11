Rentrée et Covid : L’IEF de Bambey reçoit du matériels…

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à COVID-19, nous avons apporté notre modeste contribution à la circonscription scolaire de Bambey, le lundi 23 novembre 2020.

En effet, nous avons remis à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Bambey du matériel constitué de masques lavables et chirurgicaux, de gels hydro alcoolique, de lavoirs de mains et des thermo flashs.

Cette cérémonie de remise de Dons a eu lieu sous la présence effective de l’inspecteur de l’éducation et de ses collaborateurs, du Président de l’Association des parents d’élèves de Bambey, des syndicalistes, de la presse locale, etc…