Rentrée politique : Moïse Sarr ne mobilise pas…La honte !

Rentrée politique à Diarrère : Et Moïse Sarr rata le coche !

Le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur Moïse Sarr vient de ramasser une gamelle. Venu à Diarrère Commune (Fatick) pour les besoins de sa rentrée politique, il a été incapable de mobiliser trois pâtés de maison. Pour dire, Moïse, n’est pas le bienvenu dans ce qu’il considère comme son propre bastion politique. «Ce qu’on doit savoir, aujourd’hui, c’est qu’en dépit de son activisme de mauvais aloi, Moïse Sarr n’a aucune représentativité au niveau de notre localité. Il est, même, inconnu du bataillon politique marron-beige pendant la période des vaches maigres. Pour gagner des élections, on n’a vraiment pas besoin de cet homme. La preuve vient de lui être administrée : il peine à mobilier lors de sa rentrée politique, ce week-end, ici, à Diarrère. Il rate, tout bêtement, sa rentrée politique», s’est expliqué un membre de la première heure du parti présidentiel dans la Commune de Diarrère. Lui emboîtant le pas, un jeune de la mouvance présidentielle, de renchérir : «Ce Moïse Sarr-là, nous prend pour des demeurés. Le voilà qu’il se glorifie d’avoir offert une machine de seconde main aux populations alors qu’un lot de 20 machines (moulin à mil et autres) vient d’être livré à Diarrère par le PUDC et 13 autres par la Mairie. Nous, habitants de Diohine, avons démasqué le populisme du sieur Sarr. Ce dernier veut avoir un pied en France et un autre à Diarrère et, c’est ce qui nous a poussés fondamentalement à boycotter sa rencontre. On n’a pas besoin de lui. Tout le monde sait que sa propre famille est dans le camp d’Idrissa Seck et d’Ousmane Sonko. Il peine à les convaincre à rallier la cause de son Excellence monsieur le Président de la République Macky Sall. Il doit cesser de jouer de la loterie. Depuis un certain temps, il manœuvre ferme avec un groupe d’anciens amis qui n’ont jamais cru au Président Macky Sall pour combattre le Ministre Mbagnick Ndiaye. Après avoir dribblé la Diaspora, pourra t-il réussir son coup à Diarrère où Thérèse Faye Diouf est Maire depuis 2014 ? La Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits fait partie des Communes qui ont eu le plus grand score avec, à la clé, 82,85% au plan national lors de la Présidentielle de 2019.»