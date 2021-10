Rentrée scolaire : Les élèves du Cem de Hann présentent leurs excuses

L’étape du Cem de Hann a été marquante dans la tournée de supervision du ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, à l’occasion de la rentrée des classes. Pour rappel, des écoliers s’y étaient tristement illustrés, le 14 juillet, dernier jour des classes, saccageant des tables-bancs et déchirant leurs cahiers. La vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux.

« La non-violence en milieu scolaire » est le thème retenu, cette année, pour la rentrée des classes 2021-2022. S’exprimant lors de la rencontre annuelle de préparation se tenant depuis jeudi, à Saly, le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, a appelé les acteurs du système à élaborer des mécanismes pour endiguer ce fléau. Car, d’autres élèves ont franchi le rubicond, agressant leurs professeurs.

« Sécurité et tranquillité à l’école », « Oui à l’éducation, non à l’incivilité ». C’est par ces mots d’excuses que les élèves du Cem de Hann ont accueilli la délégation du ministre de tutelle. « Nous avons conscience d’avoir très mal agi et nous en avons mesuré les conséquences. Nous présentons nos plus sincères excuses en vous assurant que cela ne se reproduira plus », a ajouté leur porte-parole, Ami Sène, élève en classe de 4e B.

En face, Talla s’est réjoui des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’ouverture des classes. De façon globale, a-t-il souligné, « la rentrée est effective dans presque toutes les régions même si nous avons quand même constaté l’absence de quelques élèves par endroits. » Lire la suite en cliquant ICI