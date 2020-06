Reprise des cours à Kolda : La pluie fausse tout !

ELHADJI MAEL COLY

Décidément nombreux s’y attendaient. La pluie est tombée tôt ce matin à Kolda. Du coup, certaines écoles et établissements sont difficiles d’accès. C’est le cas à l’école élémentaire Joseph Baldé où toute la cours est remplie d’eau de pluie. Au quartier Hilele, l’école de la localité non seulement difficile d’accès, mais à une cour de récréation imbibée d’eau. La route qui mène au CEM kolda 1 est coupée par les eaux créant du coup un accès difficile aux locaux. Mémé scénario au quartier Sikilo Nord où les ruelles menant à l’école élémentaire et au CEM sont remplie d’eau par endroit. Cette pluie matinale a tout faussé. D’ailleurs dans beaucoup d’écoles et établissements les cours n’ont pas eu lieu faute d’élèves et enseignants qui n’ont pas effectué le déplacement matinal à cause de la pluie. Et malgré la présence de quelques uns à partir de 08h30, le véritable système d’enseignement apprentissage n’a pas fonctionné pour ce premier jour de la reprise des cours.