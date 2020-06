Reprise des cours à KOLDA : Le MKD offre des moyens de protection

On ne le dira jamais assez, le Mouvement Kolda Debout (MKD) ne cesse de gagner du terrain dans l’assistance et le soutien aux populations. Ainsi pour accompagner la réouverture des classes et assurer les conditions à un bon déroulement des cours, le MKD a doté les établissements scolaires des moyens efficaces de protection. Il s’agit là de son Acte 4, qui vise à protéger les enseignants, les élèves et le personnel administratif des établissements.

Plus de 5000 masques sont distribués dans ces établissements scolaires publics et privés de Kolda. Il s’y ajoute 2000 gel de capacités différentes, et 200 machines lave mains, et autres pour la désinfection des mains. De par son président Abdourahmane Baldé alias Doura, le MKD a investi tous les collèges et lycées de la commune. Ici, les membres de ce Mouvement citoyen ont sillonné ces différents temples du savoir pour y remettre ces produits de protection contre la maladie du coronavirus.

Par exemple au lycée technique, M Diao et sa délégation ont remis au proviseur 200 masques, 15 gels et 02 lavoirs, une machine lave main et des affiches de sensibilisation contre la pandémie la Covid 19; là où le collège privé Saint Benoît de Kolda a reçu 200 masques, 45 gels, 02 lavoirs et un désinfectant, y compris des affiches illustrant des gestes barrières.

Comme si cela ne suffit pas, les camarades d’Abdourahmane Baldé dit Doura ont remis ces mêmes produits en quantité industrielle à différents lieux de cultes dont des mosquées et église. Ainsi des établissements aux lieux de cultes, le MKD et sa délégation ont reçu tous les honneurs pour ces actes nobles et citoyen. Pour le proviseur du lycée Alpha Molo Baldé, le MKD investit beaucoup dans l’école qui du reste est le meilleur investissement. Et M Koulibaly d’ajouter que le MKD mérite le soutien de tous pour le développement du Fouladou. A voir de plus près, le Mouvement Kolda Debout est à son quatrième plan de riposte contre le coronavirus.

ELHADJI MAEL COLY