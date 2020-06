Reprise des cours avortée : Abdou Mbow donne sa position…

Abdou Mbow, dans les colonnes du journal « Le Quotidien » a donné sa position sur le report de la reprise des cours à une date ultérieure.

Lors d’une cérémonie de remise de 100 kits alimentaires et de masques à la communauté éducative de la commune Est de Thiès, le député de Benno Bokk Yakaar déclare, «Nous sommes dans une situation difficile parce que l’incertitude plane à cause de ce virus ».

Avant d’ajouter, « quand on prend des décisions, on les prend avec une certaine dose d’incertitude parce qu’il n’y a ni vaccin ni remède à ce virus que nous sommes en train de combattre. Tout ce que l’Etat peut faire aujourd’hui, c’est de travailler à stopper la propagation ».

Et malgré les mesures prises pour une bonne reprise des cours, Abdoul Mbow estime qu’il ne pouvait pas manquer de couacs.