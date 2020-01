Réseau ferroviaire : Le Ministre des Transports annonce le retour du train…

Selon le ministère des transports, ce sont 13 projets structurants qui mailleront tout le territoire national avec plus de 2065 Km de rail. L’investissement global prévu est de 3,5 milliards de dollars Us, soit un engagement annuel de 50 milliards de F CFA. Selon le Secrétaire d’Etat Chargé du réseau ferroviaire, Mayacine Camara, cette politique, à l’horizon 2035, desservira 75% de la population sénégalaise et créera 180 000 emplois durant les travaux. Ce réseau permettra de transporter annuellement 2,5 millions de passagers et 24,2 millions de tonnes. Le gain en capital est estimé à 200 milliards de F CFA chaque année, informe Camara, repris par l’Aps.