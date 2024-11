Résultats législatives : Saint-Louis tourne le dos à Mansour Faye

Les élections législatives anticipées ont confirmé une dynamique qui semblait s’installer depuis l’élection présidentielle : l’Alliance pour la République (APR) et ses alliés continuent de perdre du terrain, même dans leurs anciens bastions. À Saint-Louis, autrefois un fief incontesté du parti de l’ancien président Macky Sall, les résultats des urnes ont marqué un tournant symbolique et politique majeur.

Mansour Faye, figure influente de l’APR et ancien ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a essuyé une défaite cinglante dans son propre centre de vote. À l’école Macoudou Ndiaye de Ndioloffène, où il a voté, les électeurs ont clairement exprimé leur désapprobation en plébiscitant le parti Pastef, désormais au pouvoir, renseignent nos confrères de Seneweb. Cette débâcle ne se limite pas à Mansour Faye.

Ses principaux lieutenants, à l’image de Pape Ibrahima Faye (ancien directeur général de la FERA), Aminata Guèye (ancienne députée) et Alioune Diop (ancien directeur général de l’OLAC), ont également subi des défaites similaires dans leurs fiefs respectifs. Au centre Oumar Sy Diagne, fief de Pape Ibrahima Faye, les 8 bureaux de vote ont été remportés par Pastef. Le centre Rawane Ngom, bastion d’Aminata Guèye, a également vu ses 16 bureaux basculer en faveur de Pastef. À l’école Soukeyna Konaré, Alioune Diop a subi le même sort, face à une vague Pastef. Ces chiffres traduisent un rejet massif de l’APR et de ses figures historiques dans la région de Saint-Louis, autrefois considérée comme l’un de ses bastions les plus solides, toujours selon la source.

Cette défaite constitue un coup dur pour l’ex-parti au pouvoir et ses alliés. Longtemps dominant, l’APR fait désormais face à une érosion de sa base électorale, signe d’une réorganisation profonde du paysage politique sénégalais. La montée en puissance de Pastef, qui s’impose comme la nouvelle force dominante, laisse présager des lendemains difficiles pour les cadres de l’APR. La déroute de Mansour Faye et de ses lieutenants symbolise davantage qu’un simple revers électoral : elle reflète une désaffection générale envers une classe politique qui semble avoir perdu le lien avec ses bases. Pour l’APR et ses alliés, cette élection pourrait marquer le début d’une longue traversée du désert.