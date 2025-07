Retour en Force : Barth dénonce et défie le régime Diomaye-Sonko

Le lundi 21 juillet a marqué un tournant spectaculaire sur la scène politique sénégalaise avec le retour fracassant de Barthélémy Dias. Révoqué de son poste de maire de Dakar, l’ancien édile a tenu un point de presse où il a non seulement dénoncé la légalité de sa destitution mais aussi lancé un défi direct au régime de Diomaye-Sonko, ses anciens alliés. Un coup de tonnerre qui promet de secouer les fondations du nouveau pouvoir. Car Dias-fils peut être une véritable épine au pied.

Lors de sa prise de parole, Barth a d’emblée pointé du doigt l’absence de décret présidentiel pour formaliser sa révocation, affirmant que seul un tel document, et non un simple arrêté préfectoral, pouvait le démettre de ses fonctions, en vertu de l’article 135 du Code général des collectivités territoriales. Pour lui, cette décision est « juridiquement infondée » et « constitutive d’un excès de pouvoir manifeste », la rendant « caduc en droit ». L’ancien maire insiste n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour crime ni d’aucune audition préalable.

Fort de sa position, Barthélémy Dias a interpellé la Cour suprême, réclamant un « arbitrage transparent » sur la procédure. Il a souligné son statut de « citoyen sénégalais » et, surtout, de « maire de la capitale du Sénégal », fustigeant une situation « anormale, illégale et manifestement antidémocratique » pour Dakar. Ce faisant, il tente de transformer sa cause personnelle en un enjeu démocratique national.

Loin de se limiter à sa propre situation, Dias a promis des poursuites judiciaires contre ceux qu’il accuse d’avoir « braqué la mairie de Dakar » et « détourné le vote ». Son avertissement est clair : « Ceux qui ont braqué la mairie, ceux qui ont détourné le vote le Dakar seront punis. Je vous le promets, ils seront punis. Quel que soit leur grade, titre, rang et tout protocole observé. » Un message de fermeté qui résonne comme une déclaration de guerre politique et juridique.

Le discours de Barthélémy Dias a également marqué une rupture nette avec le régime Diomaye-Sonko, qu’il a qualifié « d’incapable ». C’est un revirement significatif pour celui qui a activement participé à l’élection de ce tandem. Cette opposition frontale est d’autant plus marquante qu’elle vient d’un ancien proche du pouvoir.

Poursuivant sa charge, l’ancien édile a dénoncé de « graves atteintes à la liberté d’expression » et l’existence de « près d’une vingtaine de prisonniers politiques », citant notamment Assane Diouf et Moustapha Diakhaté qu’il considère comme des « otages ». Une accusation grave qui met en lumière les tensions persistantes autour des libertés individuelles et politiques au Sénégal.

En guise de riposte, Barthélémy Dias a annoncé la mise en place d’une « vaste coalition d’acteurs politiques et de la société civile », adressant au passage une pique à Ousmane Sonko : « sachez que cette société civile n’est pas composée de fumiers. Elle est surtout faite de militants de droits de l’homme et de lanceurs d’alerte. » Il a appelé à la mobilisation générale : « Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester et de faire face à ceux qui ont des penchants, et une pensée dictatoriale. »

Ce retour « musclé » de Barthélémy Dias, ancien allié désormais opposant virulent, pourrait bien poser un problème politique majeur pour le régime de Diomaye-Sonko. Fort de son influence à Dakar et de son expérience, Dias se positionne comme une figure capable de fédérer les mécontentements et de mettre en difficulté un pouvoir qui devra désormais faire face à une opposition de plus en plus structurée et déterminée.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn