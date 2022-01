Retransmission de la CAN : L’UAR menace les récalcitrants

Le directeur général de l’Union africaine de rediffusion (UAR) Grégoire Ndjaka sur les ondes de la RTS s’est dit surpris par la réaction de certaines radios qui n’ont pas acquis les droits pour la CAN. Il a précisé que le seul interlocuteur de l’UAR et de la CAF au Sénégal, sur toute l’étendue du territoire sénégalaise, c’est la RTS représentée par son directeur général, Mr Racine Talla.

« La RTS a acquis les droits radio et télé. Alors, les autres qui viennent là, on les découvre au petit matin comme cela et ils viennent diffuser, ce n’est pas comme ça, ce n’est pas la jungle. Le Sénégal est une république sérieuse où les gens doivent respecter les lois et institutions de la République. Si vous voulez avoir ces droits pour les diffuser, il faut vous manifester à temps et acheter ces droits et la RTS est la seule à s’être manifestée. Donc il n’est pas question de nous dire aujourd’hui que telle ou telle radio ou tel média peut diffuser et prendre le signal d’ici et d’ailleurs, mais c’est la même compétition, la même CAN dont un seul organe au Sénégal a rempli toutes les conditions, je veux parler de la RTS », a indiqué Grégoire Ndjaka, DG de L’UAR.

Il a menacé tout contrevenant de poursuite. « Je voudrais dire maintenant et clairement que nous avons un pôle d’avocats basé au Sénégal actionné pour qu’il saisisse le procureur de la République au cas où une radio viendrait à enfreindre ces lois », a-t-il fait savoir en outre.

« En tout cas s’il y a des chaînes de télé ou des radios qui s’amusaient à diffuser étant donné qu’il n’y a pas de High Lights sauf la seule des dérogations dont un mandat écrit et signé de Mr Racine Talla qui vous autorise à diffuser, si vous n’avez pas ce mandat-là nos avocats vont devoir saisir le procureur de la République. On ne veut pas que le désordre d’il y a deux ans recommence », conclura M. Djaka, repris par Dakaractu.