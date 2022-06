Révélation…Un candidat aux législatives est fauché

Les élections législatives sont la nouvelle attraction de nos hommes politiques. Tout le monde veut être député au soir du 31 juillet 2022. Pour y arriver, partis, coalitions et candidats indépendants affûtent leurs armes. Mais il faudra plus que des discours pour arriver à ses fins. A quelques mois de ces joutes électorales, un candidat déjà qualifié pour le « second tour » fait face à la dure réalité de la politique. Ses finances sont au sec, il cherche de l’aide pour se relancer.

Participer à des élections n’est pas à la portée de tout le monde. Et cela beaucoup de candidats vont le découvrir à leurs dépens. Il faut avoir les gros moyens pour faire le tour des quatorze (14) régions du Sénégal. Un personnel de sécurité, des voitures avec carburant et une bonne équipe de campagne. Pour avoir tout cela, il faut débourser gros. Malheureusement tous les candidats n’ont pas un gros fauteuil. Et Pape Djibril Fall (PDF) fait partie de cette minorité de candidats.

Le journaliste devenu politicien se rend compte de sa grosse erreur. Ayant obtenu la validation de la liste de son mouvement, il peine à se lancer. Au moment où l’opposition et le pouvoir se font la guerre, Pape Djibril Fall (PDF), fauché, recherche des sous pour sa campagne. Pour avoir les fonds nécessaires, il a lancé un appel aux dons (voir capture 1) depuis le 6 juin 2022. Le novice en politique cherche à avoir la rondelette somme de 50 millions. Une telle somme lui permettrait de résoudre tous ses problèmes…

« Vous avez été nombreux à nous soutenir considérablement depuis le début de ce processus, soyez en vivement remerciés. Aujourd’hui, vous êtes massivement appelés à vous impliquer avec générosité pour qu’ensemble nous puissions relever le défi de vous représenter dignement au niveau de la législature », tel est le message de PDF à ses bienfaiteurs. Malheureusement, cette quête peine à décoller. À la date du mardi 14 juin il n’a réussi à avoir que 885.950 F CFA soit 1% de son objectif. (voir capture 2)

Mais la question qui trotte dans l’esprit des sénégalais est de savoir comment un candidat qui peine à avoir de quoi battre campagne compte-t-il se faire élire comme député ? C’est mission impossible ! Car tout semble être contre PDF. Il est accusé par Amsatou Sow Sidibé de vol de parrainages. Une accusation qui laisse une tâche noire sur l’image du candidat. Maintenant le voilà qui se lance dans une quête de fonds de campagne comme pour dire à ses souteneurs qu’il est à bout de souffle financièrement. S’il continue sur cette lancée, il devra limiter sa campagne à Dakar avec de petits meetings de quartier.

Car il est loin d’être Ousmane Sonko. Il est bien aimé des Sénégalais, mais les jeunes préfèrent cotiser pour le leader de Pastef. Et si PDF lisait les commentaires sur sa page Facebook il s’en rendrait compte. Vouloir aller en solo est son péché capital. Les candidats indépendants auront tout le mal du monde pour être présents à la 14e législatures. Les différentes coalitions vont se partager les sièges. En effet, Benno va tout faire pour garder sa majorité. Avec l’alliance Yewwi Askan Wi-Wallu, l’opposition va imposer la cohabitation à Macky Sall.

Les dés sont jetés pour Pape Djibril Fall. Le leader du mouvement les Serviteurs devra combler son vide financier s’il veut entrer dans la cour des grands. Pion de Youssou Ndour pour certains et adversaire du musicien pour d’autres, PDF est mal parti pour les législatives. Désormais il a besoin d’un miracle pour devenir député pour cette nouvelle législature qui sera très concurrente.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru