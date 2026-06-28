Révision constitutionnelle : Aminata Touré monte au créneau pour défendre le régime présidentiel

La réforme constitutionnelle continue de provoquer de profondes divisions au sein de la majorité présidentielle. À l’occasion de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président, tenue ce dimanche 28 juin 2026, la coordinatrice de la coalition, Aminata Touré, a dénoncé avec vigueur les amendements introduits au Parlement, qu’elle considère comme une tentative de réduire les pouvoirs du président de la République.

Pour l’ancienne Première ministre, le Sénégal ne peut se permettre d’ouvrir un bras de fer institutionnel alors que le pays fait face à des défis économiques et sociaux majeurs. Elle estime que les priorités nationales demeurent la création d’emplois, le soutien au monde rural, la lutte contre la vie chère ainsi que la prévention des inondations, plutôt qu’une réforme susceptible de bouleverser l’architecture des institutions.

Dès le début de son intervention, Aminata Touré a rappelé le parcours démocratique du Sénégal depuis son indépendance, soulignant que cette stabilité constitue l’un des principaux acquis de la République.

« Les responsables politiques qui se sont succédé ont toujours privilégié l’intérêt général sur les intérêts personnels. Les pays qui n’ont jamais connu de coup d’État sont peu nombreux. Nous devons impérativement préserver cette stabilité qui a fait la force de notre démocratie », a-t-elle déclaré.

Selon la coordinatrice de Diomaye Président, les modifications proposées au texte constitutionnel dépassent le simple cadre d’une réforme institutionnelle. Elle y voit une volonté de modifier l’équilibre des pouvoirs au détriment du chef de l’État.

« Nous sommes dans un régime présidentiel. Le président de la République détermine la politique de la Nation et en est le garant légitime. Aujourd’hui, certains veulent arracher le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye pour le transférer au président de l’Assemblée nationale », a-t-elle affirmé.

Pour Aminata Touré, les préoccupations des Sénégalais se situent ailleurs. Elle a insisté sur la nécessité de concentrer l’action publique sur les difficultés quotidiennes des populations.

« Les agriculteurs attendent des semences, les jeunes cherchent des emplois et les familles sont étouffées par la cherté de la vie. Ce sont ces questions cruciales qui devraient mobiliser l’agenda de l’Assemblée nationale », a-t-elle soutenu.

L’ancienne cheffe du gouvernement estime également que les amendements adoptés en commission ont largement dénaturé la réforme initialement portée par l’exécutif.

Selon elle, le projet soumis au Parlement s’appuyait sur les conclusions issues du dialogue national sur la justice ainsi que du dialogue politique. Toutefois, les changements apportés au cours de l’examen parlementaire auraient profondément transformé le contenu du texte.

« Le projet présenté par le président a été tout simplement détourné. À travers ces amendements, le texte est devenu méconnaissable », a-t-elle regretté.

Aminata Touré attribue cette initiative parlementaire à une logique de revanche politique. Elle estime que certains députés cherchent à affaiblir durablement l’exécutif en limitant plusieurs prérogatives présidentielles, notamment le pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale, tout en renforçant les mécanismes de contrôle exercés sur le gouvernement.

À ses yeux, une telle évolution pourrait entraîner des blocages institutionnels préjudiciables au fonctionnement de l’État. Face à cette situation, la responsable politique rappelle que le chef de l’État conserve la possibilité de consulter directement les citoyens.

« Le peuple sénégalais n’acceptera pas qu’on lui impose un régime parlementaire déguisé. Si nécessaire, nous irons au référendum. Le président de la République a la prérogative exclusive de soumettre cette question cruciale à la sanction du peuple », a-t-elle déclaré.

Aminata Touré a invité les députés à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation dans leurs décisions et a appelé les Sénégalais à rester mobilisés afin de préserver, selon elle, les fondements du régime présidentiel et la stabilité des institutions.