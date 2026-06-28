Révision constitutionnelle : Me Abdoulaye Tine dénonce une « dérive politique » et appelle à un débat transparent

Le projet de révision de la Constitution continue d’alimenter les controverses sur la scène politique sénégalaise. Me Abdoulaye Tine a exprimé de vives réserves sur la démarche engagée par les autorités, estimant que les changements envisagés risquent de remettre en cause les fondements de l’équilibre institutionnel sans qu’un véritable consensus national n’ait été recherché.

Face à la presse, l’avocat a plaidé pour un discours de vérité à l’endroit des Sénégalais, qu’il juge insuffisamment informés sur les enjeux de cette réforme. Selon lui, le climat actuel est marqué par une multiplication des interprétations et des manipulations qui brouillent la compréhension du débat constitutionnel.

« Il faut faire face au peuple et lui tenir un langage de vérité sur la situation. Aujourd’hui, il y a beaucoup de manipulations dans la société », a-t-il déclaré.

Me Tine a également rappelé les combats menés par plusieurs organisations politiques et citoyennes au sein du mouvement F24 contre les réformes institutionnelles du précédent régime. À ses yeux, cet engagement en faveur de la préservation des principes démocratiques demeure inchangé.

« Nous étions ensemble dans le F24, engagés dans la même lutte contre les manipulations. Nous n’avons pas oublié ce combat et nous continuons à travailler dans ce même esprit républicain », a-t-il affirmé.

Au-delà des modifications proposées, Me Abdoulaye Tine estime que le projet traduit une volonté d’imposer une nouvelle conception de l’exercice du pouvoir plutôt qu’une simple adaptation du texte fondamental.

« On ne joue pas avec la Constitution. Où est la rupture qui nous avait été promise ? Ce qui est en train de se faire aujourd’hui ressemble davantage à une révision idéologique qu’à une véritable révision constitutionnelle », a-t-il soutenu.

Selon lui, les amendements présentés ne révèlent qu’une partie des changements envisagés. Il considère que le document soumis à l’appréciation des parlementaires s’est profondément éloigné de sa version d’origine.

« Les amendements sont l’arbre qui cache la forêt. Le texte qui est aujourd’hui présenté est devenu totalement méconnaissable par rapport à sa version initiale », a-t-il ajouté.

L’avocat est allé jusqu’à qualifier cette initiative de « fraude politique », estimant que l’objectif poursuivi serait davantage le renforcement du pouvoir exécutif que la modernisation des institutions.

« C’est une fraude sous couvert d’une révision constitutionnelle. Ce qu’ils recherchent, c’est davantage de pouvoir, rien de plus », a-t-il déclaré, rappelant que la Constitution actuelle accorde déjà au président de la République des prérogatives importantes.

Sur le terrain juridique, Me Tine considère que la proposition de loi soulève des questions de recevabilité qui auraient, selon lui, dû être examinées dès le début de la procédure parlementaire.

« Pour moi, cette révision est irrecevable. Cette question aurait dû être soulevée d’office à l’Assemblée nationale », a-t-il estimé.

Il reproche également à la majorité parlementaire de vouloir faire adopter le texte en s’appuyant exclusivement sur son poids politique au sein de l’hémicycle.

« Ils veulent faire un forcing avec leur majorité. Mais au final, c’est le peuple qui aura le dernier mot », a-t-il averti.

Pour Me Abdoulaye Tine, les citoyens restent profondément attachés aux équilibres institutionnels consacrés par la Constitution. Il estime que toute réforme perçue comme unilatérale fera l’objet d’une forte contestation populaire.

« Le peuple sénégalais saura se prononcer en temps voulu et dira non à toute réforme qui ne répond pas scrupuleusement à l’intérêt général », a-t-il conclu.