Révision constitutionnelle : la LD dénonce une démarche unilatérale et réclame le report du vote

La Ligue démocratique (LD) hausse le ton contre le projet de révision de la Constitution porté par le groupe parlementaire Pastef. Son porte-parole, Moussa Sarr, estime qu’une réforme de la Loi fondamentale ne peut être engagée sans un large consensus national. Le parti apporte ainsi son soutien au Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), qui demande le report de la séance plénière consacrée à l’examen du texte.

Le débat sur la réforme constitutionnelle continue de diviser la classe politique sénégalaise. Intervenant sur les ondes d’iRadio, le porte-parole de la Ligue démocratique, Moussa Sarr, au micro d’Iradio, a vivement critiqué l’initiative du groupe parlementaire Pastef, qu’il accuse de vouloir modifier la Constitution sans concertation avec les autres forces politiques et sociales.

Pour le responsable de la LD, une telle démarche constitue une remise en cause des principes qui ont toujours encadré les grandes réformes institutionnelles au Sénégal. Il rappelle que la Constitution est un patrimoine commun à tous les citoyens et qu’elle ne peut être révisée sur la seule base d’un rapport de force parlementaire.

Selon lui, toute modification de la Loi fondamentale devrait être précédée d’un dialogue inclusif réunissant les partis politiques, les organisations de la société civile et les différentes composantes de la Nation. À défaut d’un tel consensus, Moussa Sarr considère que l’initiative en cours s’apparente à une tentative d’imposer une réforme institutionnelle de manière unilatérale.

Le porte-parole de la Ligue démocratique estime que cette méthode rompt avec les pratiques démocratiques qui ont longtemps caractérisé le Sénégal. Il souligne que les précédentes révisions constitutionnelles avaient généralement donné lieu à des concertations destinées à rechercher un accord le plus large possible entre les différents acteurs.

Pour étayer sa position, Moussa Sarr s’est également appuyé sur les résultats des dernières élections. Il fait valoir que, malgré sa majorité à l’Assemblée nationale, Pastef ne représente qu’une partie de l’électorat sénégalais.

Selon lui, le parti a obtenu environ 1,9 million de suffrages sur près de 3 millions de votes exprimés, alors que le fichier électoral compte environ 7 millions d’inscrits. Des chiffres qui, à ses yeux, ne confèrent pas au groupe parlementaire une légitimité suffisante pour procéder seul à une réforme aussi importante.

Dans ce contexte, la Ligue démocratique annonce son soutien au Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), qui plaide pour le report de la séance plénière prévue à l’Assemblée nationale afin de permettre l’ouverture de véritables discussions sur le projet de révision.

Le parti appelle enfin les députés de Pastef à renoncer à ce qu’il considère comme une démarche de passage en force et à privilégier la recherche d’un consensus national. Pour la LD, la préservation de la stabilité institutionnelle et de la démocratie sénégalaise passe avant toute considération partisane.