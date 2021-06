Revoilà Diary Sow…elle solde ses comptes avec ses détracteurs

Diary Sow sort de son silence et cette fois c’est pour contre-attaquer. Sur sa page Instagram visitée par Les Échos, celle qu’on appelait la « meilleure élève du Sénégal » solde ses comptes avec ses détracteurs.

Critiquée pour sa disparition, elle demande à ses détracteurs de mener une petite enquête avant de balancer sur elle des commentaires et critiques. « S’attaquer au physique, à l’intellect, aux idées, à l’ethnie, au genre, rien ne justifie une pareille violence », écrit-elle.

Diary Sow signale qu’elle fait l’objet d’attaques méchantes et d’insultes en permanence sur sa page Instagram. « Toi ta place est à l’asile. À ta place, je me cacherai et me ferai petite », lui balancent les internautes.

Elle dit rêver d’une société où chaque personne pourrait être qui elle est sans encourir le mépris, la haine et l’incompréhension.