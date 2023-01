Révolte des populations de Diender contre le Pôle de Déni Birame Ndao

Les populations de la zone de Diender ont exprimé ce weekend leur colère et leurs inquiétudes, face à l’extension du Pôle de Déni Birame Ndao avec, selon Mamadou Diattara porte-parole du collectif pour la défense de la terre des aïeux, le risque d’anéantissement de villages entiers (Bayakh, Beer Thialane, Santhie, Waxal, Thor, etc.) et les champs, dont les habitants seront condamnés à l’errance, sans compter la destruction de milliers d’espèces fruitières et forestières, construites par plusieurs générations au prix d’énormes sacrifices, rapporte L’As.

Il estime que sous le prétexte de la création du pôle urbain, des fonctionnaires envoient des drones pour géolocaliser des sites, qui sont ensuite tirés au nom de l’Etat. C’est le cas «du titre Foncier 14.347R, avec un plan de morcellement de 7 000 ha, les lots étant attribués à des caciques du pouvoir, notamment des opérateurs économiques peu recommandables, à de prétendus chefs religieux, sous forme de baux. Les bénéficiaires de ces baux n’ont d’autres projets sur le site que la spéculation foncière avec la complicité des établissements financiers car les baux vont servir de caution à des prêts qui ne seront jamais remboursés.

C’est dans ce cadre, dit-il, que le Pôle de Déni Birame Ndao est étendu à la contrée de Diender qui sera ainsi spolié de plus de 7 000 ha à travers le site TF 8181 TH. Et c’est pourquoi, dit-il, la communauté dans sa diversité est appelée à se constituer en bouclier afin de s’opposer par tous les moyens à tous les individus qui tenteraient de s’approcher de nos terres, avec la complicité du cadastre, de l’urbanisme et des domaines.