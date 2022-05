Revue conjointe annuelle : les 12 recommandations de Abdoulaye Diouf Sarr

Abdoulaye Diouf Sarr a présidé, ce vendredi, la Revue annuelle conjointe du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Une rencontre au cours de laquelle, le Coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr) a partagé les performances du secteur, mesuré les progrès du Plan national de Développement sanitaire et sociale (Pndss 2019-2028), échangé sur les difficultés rencontrées durant son exécution, et enfin formulé des recommandations ainsi que les perspectives d’amélioration.

« L’objectif est d’arriver à combler les gaps notés et à satisfaire les attentes des populations. C’est pourquoi, partant des résultats présentés, et de nos discussions, je voudrais retenir les recommandations suivantes :

1- Accélérer la délivrance des cartes d’égalité des chances et l’effectivité des bénéfices qui lui sont liés

2- Renforcer l’entretien des infrastructures et la maintenance des équipements notamment par le recrutement de techniciens en maintenance hospitalière

3- Assurer la relance de la Stratégie Yeksina et l’ application opérationnelle du Plan dédié

4- Poursuivre les efforts d’amélioration des ratios de couverture en personnel de santé

5- Améliorer les structures du Service national d’hygiene

6- Veiller sur l’esprit « One Health » pour améliorer la surveillance épidémiologique sous forme de plateforme de gouvernance des données sanitaires

7- Accélérer la fonctionnalité des blocs SONU afin de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale (recrutement de Techniciens supérieurs en anesthésie)

8- Veiller à une répartition équitable des personnels de santé, continuer le renforcement des Ressources humaines et l’amélioration des conditions d’exercice

9- Veiller à la mise en place effective des Directions régionales de la Santé et de l’Action sociale. A ce titre, je demande au Président du comité de concertation pour la mise en place des directions régionales de la santé et de l’action sociale d’accélérer les travaux et de les achever d’ici Septembre 2022.

10- Intensifier les actions de Communication sur le risque et l’engagement communautaire (CREC) pour l’adhésion des populations à la vaccination notamment contre la covid19

11- Effectuer une mise à jour de la Cartographie des Programmes du DPPD

12- Procéder à la nomination des responsables d’actions

J’engage les directions et services concernés à veiller à la mise en œuvre diligente de ces recommandations

Pour clore, je voudrais remercier à nouveau les acteurs pour leurs efforts inlassables déployés pour rendre notre système de santé résilient. C’est pourquoi je leur demande de poursuivre leurs efforts dans le sens de l’atteinte des indicateurs que nous nous sommes fixés.