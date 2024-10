Revue de presse : Les annonces en Conseil des ministres à la une

Les annonces en Conseil des ministres relatives à la politique de solidarité nationale et protection sociale ainsi que le port d’insignes religieux à l’école sont les principaux sujets abordés dans les quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le chef de l’Etat a présidé ce mercredi au Palais de la République, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Le Quotidien rapporter que le président Bassirou Diomaye Faye ”veut reformer” le système de protection sociale. ”Le chef de l’Etat a indiqué, hier au gouvernement l’urgence de refonder la politique de solidarité et de protection sociale par un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société”, indique la publication.

‘’Diomaye investit le champ social’’, dit Vox Populi. ‘’Il veut refonder la politique de solidarité nationale et de protection sociale à travers un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables, l’actualisation et élargissement à de nouveaux bénéficiaires des programmes de bourses de sécurité familiale, des cartes d’égalité des chances, couverture maladie universelle et de transferts sociaux, mise à jour du Registre national unique, la finalisation prochaine du Code unique de sécurité sociale ou encore la gestion des retraites au Sénégal ’’, écrit le journal.

Selon le quotidien Bës Bi, ”Diomaye veut élargir les bourses de sécurité à de nouveaux bénéficiaires”.

”Le gouvernement entend accélérer le volet social, notamment la protection des couches vulnérables. Alors que des voix commencent à dénoncer un +blocage+ des bourses de sécurité familiales depuis l’arrivée du régime, le chef de l’Etat s’est interrogé, hier, sur +l’efficacité du dispositif public de solidarité nationale+. C’est ainsi qu’il a indiqué, ce mercredi, en Conseil des ministres, +l’urgence de refonder la politique de solidarité nationale et de protection sociale par un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société+’’, écrit le journal.

Le Soleil note que la nouvelle politique de solidarité nationale et de protection sociale vise à ‘’mieux cibler les bénéficiaires’’.

Le quotidien national s’intéresse également l’arrêté du ministre de l’Education nationale relatif aux règlements intérieurs des établissements publics et privés d’éducation et de formation rendu public, mardi. ”Outre l’impératif de garantir un environnement propice aux apprentissages, le texte insiste sur le respect des croyances religieuses dans toutes les écoles’’, souligne la publication.

Pour L’Info ‘’l’Etat dicte sa loi dans les écoles’’. ”L’arrêté ministériel impose l’acceptation du port des signes religieux, tels que le voile, la croix, les perles sacrées, sans préjudice à une indentification nette de l’élève dans l’enceinte de l’école, dans les salles de classe et lors des activités pédagogiques’’, rapporte le journal.

