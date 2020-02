Revue de presse…Les scandales sexuels à la UNE

La presse de ce mercredi 12 février 2020 s’intéresse au coronavirus mais aussi sur les scandales sexuels et la visite du Premier ministre canadien.A propos du virus responsable de l’épidémie de pneumonie en Chine, Le Témoin informe que le Sénégal a été probablement sauvé d’ »un éventuel cas de coronavirus » par la compagnie aérienne Turkish.

Le journal explique que la compagnie turque a alerté les autorités sénégalaises concernant un passager chinois qui « voulait embarquer » à destination du Sénégal depuis Hong Kong. L’homme en question viendrait de la ville de Wuhan, épicentre de l’épidémie.

L’information fait aussi la Une de Walfadjri qui indique que Turkish Airlines a « contacté les autorités sénégalaises, via l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), pour les informer ». Le journal évoque un « refus catégorique de celles-ci qui ne donneront pas avis favorable pour que le passager en question atterrisse à Dakar ».

Les journaux évoquent aussi la conférence de presse donnée mardi par l’ambassadeur de la Chine à Dakar. Selon Le Quotidien, Zhang Xun a tenu à « apaiser les craintes », tout en soulignant que son pays « n’oubliera pas ses amis ». Cela fait dire au quotidien Enquête que « la Chine compte ses amis ».

A propos des étudiants sénégalais confinés à Wuhan, le journal note que selon le diplomate chinois, « le rapatriement n’est ni prioritaire, ni impératif ».

Les deux scandales sexuels impliquant un maître coranique et un formateur de Dakar Sacré-Cœur continuent toujours d’alimenter la chronique.

Le quotidien Libération rapporte les confidences des victimes de l’enseignant qui aurait abusé à Ouakam de plusieurs enfants. « L’horreur », s’exclame le journal, indiquant que selon l’une des victimes, il a « abusé de la moitié des enfants » de son quartier.

Au passage, le journal relève que « le Procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour viol sur mineurs âgés de moins de 13 ans, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature et charlatanisme ».

A son tour, L’Observateur lève le voile sur Olivier Brice Sylvain, en dévoilant « la face cachée du présumé pédophile de Dakar Sacré-Cœur ». Le journal a « mené une enquête sur son passé en France et les circonstances de son arrivée au Sénégal », tout en faisant des révélations sur ses « ravages » au centre de formation des jeunes footballeurs de DSC. Le journal indique qu’il y a eu « un précédent en 2017 ».

Sur un tout autre plan, le quotidien du Groupe Futurs médias (GFM) signale que l’Etat du Sénégal, par le biais du ministre des Infrastructures, Oumar Youm, a écrit à l’Etat français.

Le journal explique que le Sénégal est « excédé par les sorties jugées condescendantes de l’ambassadeur de France Philippe Lalliot sur la date de commercialisation du TER [Train express régional] et du directeur général de Senac Sa, Xavier Didier, sur le contrat de concession de l’autoroute à péage ».

Au sujet du dialogue national, Le Quotidien relève la discorde entre l’opposition et la majorité au sujet de la question de l’amnistie de Khalifa Sall et Karim Wade. Selon le journal, si l’opposition a « réitéré hier sa demande » dans ce sens, la majorité elle dit ne pas être « disposée » à en discuter au sein du dialogue national.

Le Soleil consacre son titre phare à la visite du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, attendu ce mercredi à Dakar. Le quotidien national évoque une coopération « multiforme et en plein essor » entre les deux pays.

La presse quotidienne évoque par ailleurs la signature du contrat d’achat et de vente du gaz du gisement GTA, à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. « Le New Deal entre le Sénégal et la Mauritanie », salue Enquête.