Revue de presse…covid-19 et reprise des cours à la UNE

La presse du samedi 30 mai 2020 aborde entre autres sujets de l’actualité, la prolongation de trente jours de l’état d’urgence qui devrait prendre fin le 2 juin prochain.

‘’L’état d’urgence proclamé par décret N° 2020-830 du 23 mars 2020 est à nouveau prorogé pour une durée de trente jours sur toute l’étendue du territoire national’’, a annoncé vendredi le chef de l’Etat sénégalais dans un décret dont l’APS a obtenu une copie.

L’état d’urgence en vigueur depuis le 24 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, avait été prolongé jusqu’au 2 juin.

Source A informe que le président Macky Sall, pour la troisième fois, a prorogé l’état d’urgence pour une durée de 30 jours, ajoutant que le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, devra publier un arrêté, pour édifier les Sénégalais sur le couvre-feu.

‘’Etat d’urgence encore pour un mois. Ultime prorogation’’, affiche à sa une l’As qui tente dans ses colonnes de tirer ‘’les enseignements’’ de cette mesure en donnant la parole à l’enseignant en Droit public, Ndiogou Sarr.

Le spécialiste cité par le journal déclare : ‘’il n’y aura plus de possibilité de prorogation à la fin de cette prochaine séquence’’. Selon lui, ‘’quand les trois mois seront épuisés vers le 2 juillet, un autre état d’urgence ne sera possible qu’avec une autre législation, c’est-à-dire en décrétant un nouvel état d’urgence qui sera motivé et justifié’’.

‘’La Constitution reconnaît au président de la République d’instituer un état d’urgence pour une durée de 12 jours qui est la durée légale. En dehors des 12 jours, le président, s’il veut continuer, va solliciter une autorisation de l’Assemblée nationale. Et celle-ci a donné suite à cette demande lorsqu’on votait la loi d’habilitation’’, a encore expliqué dans l’As l’enseignant en Droit public.

Rapportant le décret signé hier par le président de la République, Sud quotidien rappelle que ‘’pour la première fois de son histoire post indépendance, le Sénégal va connaître trois mois d’état d’urgence’’.

‘’Même si l’Assemblée nationale a donné au président de République les prérogatives de prolonger cet état d’urgence en tenant compte de la situation à l’origine de sa mise en œuvre, la décision présidentielle d’hier, vendredi, survient à un moment où des citoyens ne s’y attendaient pas trop’’, écrit le journal.

Du coup, regrette Sud quotidien, ‘’Macky Sall botte en touche les récriminations des syndicalistes, acteurs de la société civile et de la majorité de la population qui réclamaient la fin des restrictions de leurs libertés d’aller, de venir, et d’exercer leurs activités professionnelles, en respectant les mesures- barrières’’.

L’ancien ministre-conseiller et ancien député, Moustapha Diakhaté a soutenu dans Source A que ‘’cette prolongation est un coup d’Etat du Pouvoir exécutif contre la Représentation nationale’’.

‘’Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur, après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le président de la République, n’en ait autorisé la prorogation’’, écrit le fondateur du mouvement ‘’Alliance Manko Taxawu Sunu Apr’’.

Enquête met en exergue ‘’les dégâts collatéraux du Coronavirus’’ et titre ‘’Cancéreux à l’agonie’’. Selon la publication, ‘’ à cause des restrictions dans le transport, la perte de revenus, la peur de la Covid-19, des cancéreux sont sans soins, depuis des mois’’

“Imaginez, tous les matins, qu’on dise nous avons enregistré 30 nouveaux cas de cancer et 21 nouveaux décès.”, déclare dans Enquête le cancérologue, Dr Abdoul Aziz Kassé, tandis que le patient Modou Fall renchérit : “En plus d’être vieux, j’ai le cancer et le diabète. Je ne veux pas me rendre dans les hôpitaux.”

Walfquotidien déplore le retour des cas importés de contamination au coronavirus. En effet, écrit la publication, ‘’après quelques semaines d’accalmie, les cas importés commencent à se signaler. Après les deux cas importés détectés, la semaine dernière, à Kédougou et Ziguinchor, deux autres ont été recensés, hier, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale’’.

‘’1 mort, 81 nouveaux malades, retour des cas importés, nouveau record de contaminations, augmentation des cas communautaires et graves’’, rapporte Source A sur la situation du coronavirus au Sénégal et écrit ‘’horizon bouché’’.

Concernant l’utilisation prochaine du Covid-Organics malgache, Tribune écrit à sa une ‘’ l’espoir prend du volume’’. La publication renseigne qu’‘’un protocole [a] déjà [été] déposé’’ et ‘’le directeur de la pharmacie et du médicament relève les avancées’’.