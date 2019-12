Revue de presse…la politique à la UNE ce samedi

Les sujets politiques ont focalisé ce samedi l’attention de la presse avec une large fenêtre accordée à la conférence de presse de l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye.

Ainsi, Vox Populi titre ‘’Situation nationale : Abdoul Mbaye prédit le pire’’. Le journal écrit en citant le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) que ‘’2020 sera une année de tensions économiques et sociales’’.

Sur le même registre, Sud Quotidien renseigne que ‘’c’est un pays en perte de croissance économique que président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye a décrit hier, vendredi 27 novembre, lors de sa conférence de presse’’.

Sous le titre ‘’carton rouge au Macky’’, le journal évoque ‘’l’éclatement des mensonges et scandales’’ en reprenant les propos de Abdoul Mbaye qui s’est prononcé sur la campagne arachidière, la hausse du prix de l’électricité, le pétrole et le gaz ainsi que sur la nouvelle monnaie l’Eco.

‘’L’année 2020 sera une année de tensions économiques et sociales : la dépense publique sera resserrée, au détriment du fonctionnement de l’administration, de l’éducation et de la santé, lorsque le gaspillage en voitures et voyages pourrait être poursuivi’’, ajoute le journal Source A qui se fait l’écho de la sortie de Abdoul Mbaye sous le Titre ‘’Abdoul, en Xoy’’.

L’observateur accorde sa Une aux activités du parti de l’ancien premier ministre Idrissa Seck sous la manchette Restructuration de Rewmi : Idrissa Seck sort du JE’’.

‘’Connu pour ses méthodes trop directes et quasi-dictatoriales, Idrissa seck a décidé de changer de peau politique’’, écrit le journal, ajoutant que ‘’le patron de Rewmi qui décidait de tout dans son parti, laisse cette fois le gouvernail à la base. L’as du parachutage, grand recruteur de cerveau, a banni ajourd’hui toutes ces pratiques de sa formation politique’’.

‘’Audiences tous azimuts : Wade, Maître du jeu’’, titre WalfQuotidien.

Selon le journal, ‘’il (Wade) se réconcilie en grandes pompes le matin avec le président Macky Sall et le soir il reçoit en audience et de façon très médiatique les opposants au chef de l’Etat’’. Il ajoute : ‘’Le pape du Sopi souffle le chaud et le froid et se positionne comme le maître du jeu’’.

Le journal le Soleil consacre sa Une au forum des ‘’Bajenu Gox (marraines de quartiers)’’ sous le titre ‘’Santé communautaire : Vers une rémunération des Bajenu Gox’’.

Dans son compte rendu de rencontre présidée vendredi par le président de la république, le journal renseigne ‘’qu’après avoir magnifié la contribution de ces braves femmes dans la promotion de la santé, le chef de l’Etat a instruit le ministre de la santé à réfléchir à un système de motivation financière mensuelle qui sera versée à ces marraines de quartier ou de village’’.

Le Quotidien aborde à la Une la question de la commercialisation de l’arachide avec le titre ‘’Sonacos, commercialisation de l’arachide : les travailleurs égrènent leurs griefs’’.

‘’Nous en sommes à 500 tonnes, alors qu’on devrait être à 15 mille tonnes en ce moment’’, écrit le journal en relayant un sit-in des travailleurs de l’usine de Diourbel. ‘’Sans graines, il y aura 1800 emplois de perdus’’, alertent les travailleurs dans les colonnes du journal.