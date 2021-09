Revue de presse…les coalitions politiques à la UNE

Divers sujets font le menu de la livraison de samedi de la presse quotidienne dont l’intérêt semble toutefois un peu plus marqué pour l’actualité politique avec la naissance des coalitions.

L’Observateur, par exemple, revient sur l’annonce de la mise sur pied de ‘’Yewwi Askan Wi’’, la nouvelle ‘’grande coalition’’ mise sur pied par l’opposition sénégalais en perspectives des prochaines consultations électorales.

Des formations de l’opposition, dont le Parti démocratique sénégalais (PDS), le parti de l’ancien président Abdoulaye Wade, ont décidé de ne pas faire partie de cette coalition, au même titre que d’autres partis jugés de moindre envergure.

Dans ce lot, il y a l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui est revenu dans un entretien avec L’Observateur, explique que ‘’les petits calculs et l’absence de transparence’’ font qu’il n’a pas souhaité faire partie de cette nouvelle coalition.

Il fait remarquer que ‘’certains membres se définissent comme des +majors+’’ et ‘’sont liés par un Accord cadre non présenté en plénière’’, lui pose ‘’un sérieux problème’’, avant d’annoncer au journal être ‘’en concertation avec d’autres leaders du Congrès de la renaissance démocratique (CRD) et de la coalition Jotna pour constituer un pôle conquérant’’.

Walfquotidien, notant que l’idée de former ‘’une grande coalition formée du Parti démocratique sénégalais PDS), de Pastef, de Taxawu Senegaal ne verra pas le jour à cause des egos et des ambitions des uns et des autres, pointe également les ‘’dangers qui guettent Yewwi Askan Wi’’.

Le journal évoque ‘’opportunisme’’, ‘’guerre des égos’’, ‘’positionnements’’. Le quotidien L’As renchérit pour dire que les responsables de la nouvelle coalition ‘’ont l’obligation de taire les égos, éviter les querelles de leadership s’ils veulent donner du fil à retordre aux tenants du régime’’.

L’As également que le PDS ‘’rebat les cartes’’ en se réorganisant. ‘’Une posture qui cache certainement le vrai jeu des libéraux qui, comme à l’accoutumée, préfèrent marcher à contre-sens’’. Une analyse que semble accréditer Le Quotidien.

Ce journal cite à sa Une des propos sans équivoque de l’ancien président Abdoulaye Wade selon lequel le PDS ‘’est prêt et debout’’ pour la reconquête du pouvoir.

Plusieurs journaux dont Le Soleil annonce par ailleurs que le Sénégal vient de lever 55 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics ‘’avec les meilleurs taux’’. Une information reprise par L’As et le quotidien Enquête par exemple.

Le Quotidien préfère s’intéresser à la flambée des prix. ‘’Hausse des cris’’, affiche le journal, pour dire que l’inflation ‘’pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages sénégalais’’. ‘’Le petit commerce tire la langue’’, souligne à ce sujet Walfquotidien.

Le Soleil parle du nouveau statut de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), la solution trouvée par les autorités ‘’pour sécuriser la disponibilité et l’accessibilité des médicaments sur toute l’étendue du territoire’’ sénégalais.

Sud quotidien est à fond derrière les Lions du basket, opposés samedi aux Eléphants de Côte d’Ivoire, dans le cadre des demi-finales de l’Afrobasket 2021 qui se déroule à Kigali, au Rwanda. ‘’Rugissez…encore !’’, affiche le journal à l’intention des joueurs de l’équipe nationale.

Source APS