Rififi dans le secteur de la Justice : Me Malick Sall reçoit l’Untj et zappe le Sytjust

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall, a passé en revue hier la situation qui prévaut dans le secteur de la justice avec l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ). La délégation était conduite par le secrétaire général Me Atab Goudiaby accompagné d’Abdoulaye Mboup, Ramatoulaye Niang et Me Tanor Diamé.

Les deux parties ont échangé sur le fonctionnement régulier du service public de la justice, les conditions de vie des travailleurs et la gestion des carrières. Elles se sont largement accordées sur ces différents points et ont fait valoir une parfaite convergence de vues, d’après un communiqué conjoint reçu à «L’As». Le journal indique que le garde des Sceaux a apporté toutes les informations et précisions nécessaires à la bonne compréhension des enjeux du moment dans le secteur de la Justice. Atab Goudiaby et Cie comptent poursuivre en toute responsabilité leur engagement pour le service public de la Justice. Les deux parties vont se retrouver périodiquement dans le cadre d’un dialogue social fructueux et dans l’intérêt du secteur.

Zappé par Me Malick Sall, le secrétaire général du Syndicat des Travailleurs de la Justice (Sytjust) est dans tous ses états. Me El hadji Aya Boun Malick Diop fustige l’attitude du ministre qui reçoit une délégation de travailleurs de la Justice au moment où le Sytjust livre une âpre lutte. Il se désole que le ministre Malick Sall, au lieu de régler la crise de manière responsable, mise sur une division des travailleurs de la Justice.