Riposte Covid-19 : Les militaires à la retraite s’investissent à fond

L’association nationale des Frères d’Armes Retraités (FAR) a remis une somme symbolique de 500.000 francs CFA au Maire de Guédiawaye, Aliou SALL, ce lundi 30 mars 2020, en guise de contribution contre la maladie à coronavirus (Covid-19).

D’après le porte-parole de l’association Boubacar DIACK, il s’agit d’une remobilisation dans l’intérêt supérieur de la Nation pour faire face à un redoutable ennemi.

« Hommes de devoir, formés dans la pure tradition républicaine, nous nous engageons à accompagner cette synergie … Nous sommes prêts à participer aux prochaines missions auxquelles le chef de l’Etat voudra bien nous associer » a soutenu Boubacar DIACK comme pour battre le rappel des troupes.

Le Maire de Guédiawaye qui a reçu la contribution a vivement salué la démarche des Frères d’Armes Retraités. « Vous auriez dû attendre quelque chose du Sénégal après vos loyaux services. Mais vous avez préféré apporter votre contribution. Nous serons votre interprète auprès des autorités » s’est réjoui Aliou SALL.

L’association des Frères d’Armes Retraités (FAR) est une association apolitique, ouverte à tous militaires retraités de carrière. L’association veille au respect rigoureux des convictions politiques, religieuses, culturelles et sociales de chaque membre. Elle s’active entre autre dans la promotion de l’esprit civique et citoyen au sein de toute la communauté nationale, sans exclusive, et mène des actions de sensibilisation au profit de toutes les couches de la population