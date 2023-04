Robert Bourgi recadre l’avocat de Ousmane Sonko

L’avocat Robert Bourgi s’est entretenu avec nos confrères de L’Observateur. Un entretien dans lequel il a évoqué l’expulsion de l’avocat de Sonko. « Deux jours avant son arrivée sur le sol sénégalais, Me Branco qualifiait Macky Sall de ‘tyran’ et lançait un appel à l’insurrection au Sénégal. Ces deux motifs d’une violence inouïe lancés dans un autre pays auraient fait connaître à l’avocat un traitement autrement plus sévère. Il fallait à Me Branco raison garder et une maitrise plus sûre de ses nerfs. La défense d’Ousmane Sonko l’exigeait », a déclaré la robe noire.