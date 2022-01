Ronaldo menace de quitter Manchester United

Il ne fait pas les choses à moitié. Irrité par le comportement d’une partie du vestiaire de Manchester United depuis son retour, principalement les jeunes, Cristiano Ronaldo a accordé un entretien musclé à Sky Sports la semaine passée pour tirer la sonnette d’alarme.

Cette prise de parole publique s’est accompagnée d’une entrevue, privée cette fois, entre son représentant Jorge Mendes et Richard Arnold, remplaçant d’Ed Woodward à la direction du club mancunien à partir du 1er février.

Le Sun dévoile la teneur de ce rendez-vous au sommet, qui a eu lieu cette semaine. Et d’après le tabloïd, le message du clan CR7 a été très clair : si les Red Devils ne se qualifient pas pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, la star portugaise, distinguée par un prix spécial de la FIFA lors de la cérémonie The Best, claquera purement et simplement la porte à l’issue de la saison en cours, lit-on sur Footmercato.