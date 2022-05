Route de Sindian…Mamina Kamara souligne le génie de Macky Sall

Prenant part au lancement des travaux de la route Bignona-Sindian-Djibidione Samedi, Mamina Kamara s’est félicité de la concrétisation d’une volonté affichée par la plus haute autorité du pays.

Le Secrétaire général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Mamina Kamara a insisté sur le caractère socio-économique de cette route qui vient matérialiser, selon lui, l’équité sociale et territoriale, fondement de l’action du Président Macky Sall. Mais le premier Président du conseil départemental de Bignona n’a pas manqué de relever le génie du Président Macky Sall

dans sa démarche de désenclavement de la Casamance de manière générale avec « les actes posés les uns après les autres de façon coordonnée et réfléchie ».

Mamina Kamara d’ajouter « Le désenclavement maritime à l’époque, une question de souveraineté nationale avec le bac et la traversée pénible du fleuve Gambie, suivra le désenclavement aérien avec la destination aérienne Dakar Ziguinchor qui a été redynamisée pour presque les mêmes raisons. Mieux, le Président de la République a œuvré, en parfaite symbiose avec son homologue gambien pour la réalisation du pont de la Sénégambie pour soulager les populations du Sénégal notamment celles de la région sud ».

Mais le météorologue va poursuivre, devant toutes les populations du Fogny, pour évoquer la construction de la boucle du Blouf, déjà bouclée, le pont deMarsassoum (déjà terminé) et la boucle des Kalounayes en cours dans une logique de continuité territoriale entre la région de Sédhiou et

celle de Ziguinchor. La réhabilitation de l’aéroport du Cap Skirring est venue s’ajouter à ce paquet de services entrepris par l’Etat dans une vision futuriste initiée par l’autorité. La construction des ponts

de Baïla et Diouloulou et cours, la réalisation de la route Senoba-Mpack via Bignona et Ziguinchor.

Si aujourd’hui le chef de l’Etat démarre ce vaste programme de désenclavement intérieur et extérieur du département de Bignona principalement dans la zone du Fogny avec le lancement de la première phase Bignona-Sindian-Djibidione (38km environs), Mamina Kamara estime que le Président Macky Sall a fini de démontrer qu’il a une vision de développement surtout pour la Casamance où il a trouvé une tension insupportable sur le plan de l’enclavement.

Mais aujourd’hui, « voyager à l’intérieur de la Casamance se fait sans beaucoup de soucis » a souligné Mamina Kamara qui félicite le chef de l’Etat à l’encourage à poursuivre ce programme dans toutes les zones du département de Bignona et de la Casamance naturelle afin de permettre à la région sud de se repositionner au cœur de l’économie nationale.

