Route Koungheul-Ribot Escale : Les populations s’insurgent contre l’Etat du Sénégal

A noter que la construction de cette portion de route contribuera au désenclavement de ce terroir, en facilitant les voyages, les activités économiques, l’écoulement des produits agricoles des habitants issus des différents villages.

Un habitant de la Commune de Lour Escale, rencontré sur le chemin déclare : « j’ai connu des problèmes dans mes déplacements vers Koungheul pour me ravitailler en marchandises, afin d’entretenir mon commerce. Quand nous sommes dans la saison pluvieuse, la route est impraticable. Ce qui empêche les populations de se rendre à Koungheul où résident nos principaux fournisseurs en marchandises pour nos boutiques et magasins. Les jeunes de Lour Escale et de Ribot Escale ont plusieurs fois lancés des « SOS », tenu des marches pacifiques pour dénoncer cet état de fait qui n’a que trop duré et qui s’amenuise de jour en jour. Malheureusement, jusqu’à présent les autorités locales semblent insensibles aux cris de détresse vainement lancés par les populations locales qui vivent ce calvaire indescriptible », narre-t-il.