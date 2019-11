Rupture du Valium injectable depuis…deux mois

Le valium injectable est en rupture de stock depuis deux mois. La Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) confirme la pénurie, mais révèle que ce n’est pas à leur niveau. La Pna a introduit les demandes, mais c’est les signatures de l’autorisation qui traînent, explique sur Rfm Dr Sokhna Gaye, la cheffe de gestion des stocks à la Pna. «Depuis deux mois, le valium injectable est en rupture.

Au niveau de la Pna, depuis le mois de mai, on a eu un stock qui était périmé. Certainement parce que c’était disponible dans les officines privées. Et quand les gens s’approvisionnent dans les officines privées, nous, nos stocks sont là et attendent. Malheureusement, quand les stocks des officines privées étaient épuisés, les nôtres étaient déjà en péremption».

Docteur Gaye de poursuivre : «Mais quand bien même on avait pris des mesures conservatoires. Parce qu’on avait passé déjà la commande. Et comme c’est un produit à réglementation, il fallait l’autorisation d’importation qu’on avait envoyée à notre fournisseur pour une livraison. On avait déposé deux demandes pour le comprimé et l’injectable. Le comprimé est déjà arrivé. Mais le fournisseur attend l’autorisation d’exportation au niveau de son pays pour l’injectable.»