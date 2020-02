Sa fille retrouvée : Mame Makhtar Gueye demande à la police de « corriger sa sortie regrettable »

Mame Makhtar Gueye de Jamra dit ne pas comprendre la sortie, selon lui précipité et suspecte du chargé de la communication de la Police nationale, le Lieutenant Ndiassé Dioum suite à la réapparition de sa vie qui avait disparu depuis vendredi. Sur sa page Facebook, Mame Makhtar Gueye a invité le policier à «corriger sa sortie regrettable, et de faire preuve d’un peu patience et de retenu. Et surtout d’avoir la sagesse d’attendre que les enquêteurs terminent leurs auditions et investigations».

« Qu’est-ce qui explique alors cette précipitation suspecte du chargé de la communication de la Police nationale, le Lieutenant Ndiassé Dioum, consistant à aller s’épancher dans une radio de la place pour déclarer ceci : « Il n’y a pas eu d’enlèvement »! Qui a parlé d’enlèvement? J’ai clairement spécifié dans ma saisine (remise aux Commissaires Dramé et Sangaré) que « ma fille a disparu »! », a écrit le vice-président de l’ONG islamique Jamra sur le réseau social.