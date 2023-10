Saint-Louis : Amadou Ba est arrivé dans le Nord

Trois mois après son passage à Saint-Louis, précisément dans le quartier de Pikine, le Premier ministre Amadou Bâ fait son come-back dans le cadre de sa tournée économique qui doit durer 5 jours dans cette partie du Nord du Sénégal. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est arrivé à Mpal, jeudi soir.

« Je suis extrêmement touché par l’accueil chaleureux et l’engouement dont les populations ont fait preuve durant ces premières étapes de ma tournée dans le nord du Sénégal. Les jours à venir permettront de vérifier l’état d’avancement des travaux entamés dans la région, d’échanger avec les acteurs clés et d’être au plus près des populations et de leurs préoccupations », a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).

Le PM a entamé la tournée par une revue des travaux d’assainissent dans le Nord. « J’entame ma tournée dans le Nord du Sénégal par la revue des travaux d’assainissement de Pikine à Saint- Louis. Je me réjouis de constater que les grands chantiers entamés, pour l’amélioration du cadre de vie des populations sont en bonne voie », ajoute-t-il sur le même réseau social.