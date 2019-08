Le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, a exprimé la détermination de la commune à rendre la ville propre, conformément à l’opération ‘’Sénégal propre’’ lancée par le président Macky Sall, malgré ‘’les quelques résistances notées dans la gestion des ordures ménagères depuis la collecte jusqu’au déchargement au centre d’enfouissement’’.

‘’Malgré tout, la commune reste plus que déterminée à faire face et vaincre les résistances et en appelle aux populations pour une appropriation de ces initiatives ville propre, afin que la ville tricentenaire soit parmi les villes les plus propres du Sénégal’’, a-t-il insisté.

Le maire de la ville s’exprimait lors du lancement de l’opération ‘’Clean Day’’ au niveau de la Langue de Barbarie.