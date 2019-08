En cette période d’hivernage marquée par une forte canicule, les coupures intempestives d’électricité hantent le sommeil des populations du djolof.

Les usagers de l’électricité à Linguère ne savent plus à quelle Senelec se fier. En effet, les abonnés de ladite société, rencontrent d’énormes difficultés ces derniers temps. Dans les ménages, la conservation des aliments en cette période de chaleur, préoccupe les uns et les autres. Il en est de même dans les ateliers de menuiserie bois et métallique, chez les confectionnistes entre autres où on constate le ralentissement du rythme de travail. Ces derniers sont confrontés à des délestages inopinés et des désagréments dus à la Société nationale d’électricité. De quoi faire écourter les vacances du Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye par ailleurs Maire de Linguère pour trouver des solutions idoines à ce calvaire.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn