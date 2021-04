Samba Kara NDIAYE : « Mr le président, vous vous êtes trompé »

La montagne a accouché d’une souris !

Non Mr le Président de la République vous vous êtes trompé d’interlocuteurs.

Non ! On peut menacer sa jeunesse mais on ne peut pas la survivre ni la devancer.

Aimer sa jeunesse c’est le plus beau cadeau qu’un Chef d’Etat puisse faire au peuple qui l’a élu.

Comprenez-vous le mot AMOUR ? Compassion ?

Votre premier rôle en tant que Père De La Nation c’est au quotidien rassurez votre Jeunesse par ses deux mots : Amour et Compassion.

Monsieur le Président de la République, méfiez-vous de la répression car souvent utilisée comme dernière solution, elle est un couteau à double tranchant.

Des forces religieuses, civiles au-dessus de tout intérêt personnel ont apaisé la tension et l’incompréhension entre vous et votre jeunesse. Ne ravivez pas le feu !

L’ÉTAT EST AU SERVICE DE SON PEUPLE.

Nous sommes dans un État Nation d’où la souveraineté du Peuple.

Beaucoup de Président (El Bachir, Gbagbo, Ben Ali, IBK etc..) jusqu’à la dernière minute de leur pouvoir ont cru tenir le pouvoir éternel.

Le monde extérieur souvent ami du Grand Sénégal, souvent admirateur de notre modèle de société, de notre paix sociale n’est derrière aucune tentative de déstabilisation de notre cher Sénégal .

Vous parlez de démocratie, tout sauf ça s’il vous plait car dans un État démocratique jamais un juge assermenté ne se désistera d’un dossier pour un prétexte familial.

Dans une démocratie où l’on respecte le bon fonctionnement des institutions jamais un fonctionnaire en dessous de la hiérarchie A n’occupera un poste aussi élevé que celui du Directeur de Cabinet du Président ; ce n’est plus une fonction politique mais un niveau de l’excellence étatique.

Respecter l’Etat d’abord avant de parler d’Etat De Droit

Revenez à de meilleurs sentiments, il n’est jamais trop tard pour quitter le pouvoir par la grande porte comme vos prédécesseurs (Senghor, Diouf, Wade)

Il faut aimer ce pays de la Téranga pour comprendre son malaise : un président jeune en complète déphasage avec sa jeunesse .

La jeunesse sénégalaise est très consciente de son monde, frappée par la pandémie et les crises économiques de toutes sortes. Elle voulait juste être rassurée.

Ce n’est pas avec les menaces , les matériels de répression nouvellement commandés et des propos revanchards que vous pouvez arrêter ce tsunami.

La jeunesse est bien consciente aujourd’hui plus encore que la solution de son problème est une solution sénégalaise qui s’appelle BAMBA comme l’a toujours rappelé son Général Cheikh Ahmadou Kara MBACKE.

Au lieu d’armer vos forces répressives, écoutez le pouls de votre pays qui souffre de votre soif d’un pouvoir illusoire pour un troisième mandat jusqu’à oublier l’essentiel pour les dernières années de votre dernier mandat.

Mr Macky SALL pour les deux ans à venir discuter, dialoguer et surtout oublier la répression et les menaces.

La Paix est avec Celui qui suit Le Droit Chemin.

Samba Kara NDIAYE

COALITION XARNUBI