Samuel Eto’o avertit Leo Messi sur son avenir

Décidément, il n’y a pas que les joueurs actuels du Barça comme Messi qui en veulent à Josep Maria Bartomeu, le président du club. C’est aussi le cas d’anciennes stars de l’équipe, comme Samuel Eto’o.

Retenu par le Barça cet été, Lionel Messi n’a clairement pas enterré la hache de guerre avec sa direction.

Dans son message d’adieu à son ami uruguayen Luis Suarez, le sextuple ballon d’or n’a pas hésité à dézinguer ses responsables.

« Tu méritais de partir comme le joueur que tu es : l’un des plus importants de l’histoire du club, qui a réalisé des choses importantes à la fois pour le collectif qu’individuellement. Et non se faire virer comme ils l’ont fait. Mais la vérité est qu’à ce stade, plus rien ne me surprend » a écrit Leo Messsi sur son compte Instagram.

Le post de Leo Messi a fait réagir plusieurs joueurs dont l’ancienne légende du club, Samuel Eto’o.

L’ancien capitaine des Lions Indomptables a lui aussi envoyé une pique à la direction blaugrana

« Fils, l’élégance ne S’ACHÈTE pas. Prends soin de toi et pense à toi » a réagi le Camerounais