Samuel Sarr porte plainte contre Me Seydou Diagne et Cheikh Amar

Le Ministre Samuel SARR a déposé deux plaintes dans l’affaire des 02 milliards soulevée par Cheikh Amar. L’une vise l’avocat Me Seydou Diagne et l’autre Cheikh Amar dont il est l’avocat alors qu’il était celui de Me Abdoulaye WADE dans la même affaire.

La plainte faite contre Me Seydou Diagne le 04 Novembre 2021, est adressée aussi au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. Dans sa plainte, Samuel Sarr a écrit : «Qu’il entend déposer et dépose effectivement plainte contre Maitre Seydou DIAGNE, Avocat à la Cour pour mettre fin à ses agissements que ne justifient ni la dignité de sa profession, ni l’honorabilité de son serment, ni la déontologie de l’avocat ».

Il ajoute : «est-il possible que l’avocat qui a collationné les différents versements de M. AMAR, vérifié toutes les traites qu’il a déposées et qui a établi lui-même le tableau des sommes reçues et reversées avant d’attaquer M. AMAR puis d’être payé pour ses diligences retourne sa robe pour affirmer dans une plainte au profit de Cheikh AMAR le contraire de ce qu’il a soutenu dans son assignation contre Cheikh AMAR ? ».

Selon Monsieur Sarr toujours, «cette démarche qui vise à m’extorquer des fonds et à jeter le discrédit sur ma réputation ne peut, ne doit pas être porté par l’avocat à qui j’ai personnellement remis l’ensemble des pièces, justificatifs et correspondances aux fins de poursuivre un adversaire qu’il défend aujourd’hui contre moi. Cette démarche inélégante et malhonnête jure avec la conception que, de l’extérieur, nous nous faisons de la délicatesse, de la loyauté et de la dignité de l’avocat ».

Il a ainsi déposé cette plainte «contre Maitre Seydou DIAGNE pour tentative d’extorsion de fonds, de faux en écriture privée et usage de faux et de dénonciation calomnieuse ». Contre Cheikh Amar, Samuel dit avoir fait cette plainte «pour les délits de tentative d’extorsion de fonds, de faux en écriture et usage de faux et de dénonciation calomnieuse ». DAKARTIMES