Sanctions contre le Mali : le Frapp charge la Cedeao et Macky Sall

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine (Frapp France Dégage) dénonce énergiquement la mise sous embargo du « peuple frère du Mali par les valets de la France, de l’UE…que sont l’UEMOA et la CEDEAO ». Selon le Frapp, ces deux institutions ont cessé d’être définitivement des institutions au service des peuples africains quand ils ont signé les accords de partenariat économiques, véritables acceptation d’une recolonisation commerciale de l’Afrique de l’ouest. Pour le mouvement, la France à travers ses pions de l’UEMOA et de la CEDEAO essaient de tuer dans l’œuf le multilatéralisme naissant au Mali et debout en Centrafrique.

Voici l’intégralité de leur post sur Facebook :

MALI, CENTRE DE TRAITEMENT DES ÉPIDÉMIES, ASP: LA POSITION DU FRAPP

LE MALI NE DOIT CÉDER NI FACE À L’IMPÉRIALISME FRANÇAIS NI FACE À SES LAQUAIS DE L’UEMOA-CEDEAO

Le FRAPP dénonce énergiquement la mise sous embargo du peuple frère du Mali par les valets de la France, de l’UE…que sont l’UEMOA et la CEDEAO. Ces deux institutions ont cessé d’être définitivement des institutions au service des peuples africains quand ils ont signé les accords de partenariat économiques véritables acceptation d’une recolonisation commerciale de l’Afrique de l’ouest.

En réalité, la France à travers ses pions de l’UEMOA et de la CEDEAO essaient de tuer dans l’œuf le multilatéralisme naissant au Mali et debout en Centrafrique. Le Mali est puni aujourd’hui parce qu’il a fait l’option de la souveraineté et veut réaliser le « FRANCE DÉGAGE ! ».

Aujourd’hui les rues africaines sont majoritairement anti-impérialistes. À cet anti-impérialisme sociologiquement majoritaire, il ne manque qu’un appareil d’État pour montrer au monde les merveilles que la femme et l’homme noir.e.s sont capables de faire quand ils travaillent libres au service exclusif de leur continent et de l’humain. C’est pour empêcher cela que les hyènes, les loups, les chacals et lycaons de la communauté internationale et leurs suppôts africains ont décrété des sanctions néocoloniales.

La CEDEAO, incapable de mobiliser ses forces en janvier 2012 pour protéger le Mali du terrorisme néocolonial, incapable de se mobiliser dans la zone des trois frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso est prête à mobiliser ses forces pour attaquer le pouvoir de transition au Mali !

Autrement dit, les présidents du Niger et du Burkina Faso par exemple au lieu de se battre pour que la CEDEAO utilise ses forces contre le terrorisme, sont plus préoccupés par le pouvoir de transition au Mali qui a commencé à infliger des défaites importantes au terrorisme néocolonial allié de la France impérialiste.

Le FRAPP dit: honte au président Macky Sall – l’homme des complots – qui participe au complot contre nos frères du Mali !

Pour faire plaisir à son maître Macron, Macky Sall va jusqu’à priver le Sénégal de plus de 474 milliards FCFA.

C’est pourquoi le FRAPP dit: NOT IN MY NAME! PAS EN MON NOM!

Le FRAPP exprime toute sa solidarité au peuple malien. Le FRAPP va engager avec les progressistes sénégalais une réflexion sur les formes que notre solidarité envers nos frères et sœurs du Mali pourra prendre.