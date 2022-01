Sanctions contre le Mali : Urgences Panafricanistes accuse les chefs d’Etats africain de…

Nous estimons que cette décision de la CEDEAO est motivée par la simple et unique raison que le peuple et le gouvernement Malien souhaitent se séparer de la France et trouver d’autres partenaires capables d’assurer leur sécurité. En effet les forces Barkhane présentent au Mali depuis maintenant plusieurs années n’ont pu arrêter les terroristes et stopper le massacre des populations Maliennes. C’est pourquoi le peuple Malien a décidé dans un premier temps de trouver d’autres partenaires capables d’assurer sa sécurité dans un partenariat gagnant-gagnant.

Nous accusons les chefs d’états Africains d’être manipulés par la France qui cherche à sauvegarder ses intérêts au Mali.

Le Mali est un pays souverain, et par conséquent, a le droit de choisir sa propre destinée que cela ne déplaise à ce conglomérat de présidents qui ne traduit aucunement la volonté de la population africaine.