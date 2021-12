Sargal : l’ancien Joker Mor Sina Seck sur ses quatres chevaux

Le mouvement « Mbacké Mognou Gnor » a rendu un hommage mérité au Joker à la retraite Mor Sina Seck. Une cérémonie riche en couleurs et en émotion pour les amoureux de la course hippique. En effet l’objectif de cette activité est de célébrer les fils de Mbacké qui se sont illustrés dans leur domaine notamment et l’illustre du jour est très connu du monde des turfistes selon le président de l’association Moustapha Kama.

Interpellé sur cette distinction, Mor Sina Seck aime se souvenir de ses beaux jours dans les courses hippiques. Alors que les chevaux, véritables stars du jour, étaient attendus pour faire parler d’eux à l’occasion de la 47e édition du Grand Prix du Chef de l’Etat, le 8 juin 2013 à Thiès, c’est le joker Mor Sina Seck qui s’est révélé avec le poulain de trois ans Darou Salam du Pr Sakhir Thiam. Il venait de fêter ses 65 ans.

Et ses 40 ans de carrière. De taille frêle, l’enfant de Mbacké qui a débuté comme joker lors de la saison 1061-62 n’a jamais dépassé le poids maximal de 60 kilogrammes. Pour ce grand Prix, il a accepté de ramener son poids à 47 kilogrammes. En remportant ce 5ème grand prix se sa carrière, il venait de confirmer une carrière pleine et bien fournie. En effet, ayant toujours tenu à honorer ses pairs et à les défendre. Il est à l’origine de l’association des jokers de 1978 à 2013.

Un poste qui ne l’empêchait jamais de démontrer sa vraie valeur et sa technique de joker parmi les meilleurs du Sénégal. Ses 30 cravaches d’Or, ses 5 titres de Lion d’Or et ses 5 Grands Prix du Chef de l’Etat à chaque fois avec un cheval différent le prouvent aisément.

Aujourd’hui, Mor Sina Seck vit une retraite paisible à Mbacké auprès des siens et reste le monteur sénégalais le plus titré. Son immense palmarès démontre à suffisance que le respect des normes de base du sport reste l’humilité.

Avec cette énième distinction, Mor Sina Seck constitue une grande fierté comme l’a souligné le parrain du Sargal, le DG Gallo Ba qui a aussi souligné l’engagement paternel du joker qui n’a jamais oublié sa famille

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn