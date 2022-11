Secret défense : L’invite de Macky Sall aux militaires

À l’occasion de la journée des forces armées qu’il présidait ce matin au camp Dial Diop à Dakar, le président de la République n’a pas mâché ses mots pour dénoncer le comportement citoyen vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Pour le chef suprême des armées, les Jambaar méritent respect et considération par tout Patriote. « Tout citoyen, animé d’une fibre patriotique, mesure le sens, la portée et les risques du métier des armes que vous avez choisi ; parce qu’il sait que vous acceptez de perdre le sommeil pour qu’il dorme du sommeil du juste, et que vous consentez jusqu’au sacrifice suprême pour la protection des personnes, des biens et de l’intégrité territoriale de notre pays », lance le chef suprême des armées.

Revenant sur les principes de l’armée, le président Macky Sall n’a pas caché sa position sur le débat du secret défense agité ces derniers jours dans la presse avec l’arrestation du journaliste Pape Alé Niang. Pour le chef de l’État, le bon soldat inspire toujours le respect. « Le bon soldat acceptera toujours les servitudes que lui imposent les charges de son sacerdoce militaire. Le bon soldat se méfiera toujours de l’appel des sirènes et de l’exposition aux médias et réseaux sociaux qui flattent son égo et brouillent ses références.

Le bon soldat obéira toujours à ses supérieurs pour apprendre à commander. Le bon soldat inspirera toujours ses subordonnés par le respect de l’exemple et non de la peur ; parce qu’il sait que c’est le respect et non la peur qui nourrit le devoir d’obéissance et allie les exigences du commandement aux nécessités de la fraternité d’armes et de la vie en communauté », précisera le président Macky Sall, devant les officiers généraux, les officiers, les sous-officiers et militaires du rang.

Avec Dakaractu