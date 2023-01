Secrétariat général du PS : Aminata Mbengue Ndiaye poussée vers la sortie

Camarade Secrétaire Générale Intérimaire,

Tu as été reconduite à la présidence du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ( HCCT) .

Cette reconduction qui ne fera l’objet d’aucun commentaire , relève des pouvoirs discrétionnaires conférés à Monsieur Le Président de la République par notre charte fondamentale.

Sois en félicitée !

Camarade Secrétaire Générale Intérimaire,

Tu ne peux plus ignorer que la lourdeur de cette fonction ne te permet plus de continuer à gérer le destin du parti socialiste dans la coalition BBY .

Les résultats électoraux de notre parti , avec moins de trente maires et de cinq députés , n’ont jamais été, depuis 1951, aussi catastrophiques que sous ton magistère.

C’est la preuve que ton nom et ton maintien au poste de secrétaire générale intérimaire revulsent toutes les instances , réduisent le capital sympathie , perturbent la postérité et assombrissent le dessein du parti socialiste.

Qu’il te plaise d’acter : jamais le parti socialiste ne sera assujetti à quoique ce soit ni à qui que ce soit !

Son identité, ses valeurs et ses idéaux que ton magistère agresse au quotidien survivront au calendrier biologique de ceux qui ne sont omnibulés que leurs intérêts crypto personnels au détriment de toute dignité et de tout honneur.

Prends donc , sans tarder , ta liberté avant que les militants ne te la donnent en libérant le secrétariat général .

Le parti socialiste ainsi débarrassé de la nébuleuse, de l’opacite , du clanisme , du dilatoire et de la manipulation qui caractérisent ta gestion , refera surface avec le sang neuf de ses vaillants jeunes plus que jamais déterminés et engagés à pérenniser le leg de feu Ousmane Tanor Dieng.

Il sont en effet plus que jamais décidés à battre ou à faire battre tout candidat de BBY à la présidentielle de 2024 au profit de tout autre candidat d’obédience socialiste héritier de nos pères fondateurs.

Les dernières législatives , après les locales de janvier 2022 prouvent notre assertion.

Camarade Secrétaire Générale, le destin du parti socialiste est devenu trop lourd pour tes épaules et tes rotules fragilisées par tes quarante longues années de militante servie gracieusement .

Ta présence au poste de secrétaire générale intérimaire est devenue dangereuse pour l’existence du parti socialiste ; elle est un frein pour l’éclosion des jeunes et dynamiques talents et surtout obstrue ses ambitions politiques à court et moyen termes.

Notre parti , d’une manière ou d’une autre verra ses textes remis à jour, son organisation et son fonctionnement modernisés et ses ambitions réaffirmées.

Camarade Secrétaire Générale Intérimaire , tes laudateurs et thuriféraires accrochés aux transferts mensuels ne te seront d’aucun secours au moment de la reddition des comptes devant les militants d’abord et ensuite devant le Suprême Juge .

Birahim Camara

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes