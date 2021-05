Sécurisation de Dakar…300 personnes interpellées et des armes saisies

La Direction de la sécurité publique (Dsp) a lancé une vaste opération de sécurisation dans certains quartiers de Dakar réputés criminogènes, dans la nuit de samedi à dimanche. Pour ce faire, elle a mobilisé 322 éléments des forces de l’ordre, dont 108 issus du Groupement mobile d’intervention (GMI), 115 membres du Corps urbain et 96 de la Brigade de recherche.

Les descentes inopinées ont porté les fruits si l’on en croit à la police. Au Total 368 individus ont été interpellés pour divers délits dont un présumé meurtrier. En effet, 265 personnes ont été interpellées pour vérification d’identité, 62 pour ivresse publique et manifeste, 11 pour détention et usage de chanvre indien et 11 pour racolage. Trois (3) personnes arrêtées pour détention et trafic de chanvre indien. Elles détenaient par devers eux 125 grammes de chanvre indien et 39 cornets. En sus, deux autres ont été interpellés pour détention et usage collectif de chanvre.

Sept (7) individus ont été interpellés pour nécessité d’enquête, cinq (5) pour vagabondage et quatre (4) pour rixe sur la voie, cinq (5) pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, cinq (5) pour détention d’armes factice et deux (2) pour association de malfaiteurs et détention d’arme blanche. De même deux autres individus ont été arrêtés pour, respectivement, meurtre et flagrant délit de vol.

En sus, deux (2) armes ont été saisies sur le terrain et 265 pièces d’identité. Ils ont mis en fourrière 64 véhicules et 143 motos en plus d’une amende forfaitaire de 66 mille francs CFA.

Le commissaire de police divisionnaire Ibrahima Diop, directeur de la sécurité publique, tient à préciser qu’ils ont «engagé un dispositif très conséquent qui va investir toute la région de Dakar. On insistera surtout dans les secteurs les plus criminogènes ».