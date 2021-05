Barthélémy Dias accuse: « Amadou Ba n’est pas natif de Dakar »

Invité dans l’émission Grand Format de la télévision Walfadjri du dimanche soir, animée par les journalistes Georges Nesta Diop et Pierre Édouard Faye, Barthélémy Dias a tiré à boulets rouges sur l’ancien Ministre Amadou Ba.

Le candidat à la Mairie de Dakar dit tout haut qu’Amadou Ba n’aime pas Dakar et par conséquent il ne peut pas être candidat à la mairie de la capitale du Sénégal. Aux populations de Dakar, Barthélémy Dias dira que si Amadou Ba se présente à elles, de prendre son argent car c’est un (…). Selon Barthélémy Dias, le Ministre Amadou Ba n’est pas un natif de Dakar et son passé de Directeur des Impôts et Domaines et de Ministre des Finances l’a permis de s’enrichir sur le dos du contribuable sénégalais.

Sur sa candidature, le Maire de Mermoz Sacré-coeur dit être une autorité et non un autorisé pour demander la permission à qui que ce soit. Donc il rejette catégoriquement toute demande de permission pour se présenter à la prochaine élection municipale.

A la question à savoir s’il va demander à son mentor de Tawawou Sénégal Khalifa Ababacar Sall de bénir sa candidature, il dira ne pas être obligé car il a la légitimité de prendre sa décision.

Et Barth de dire que s’il n’avait pas la certitude de gagner la mairie de Dakar, il se serait pas obligé de se présenter.

Dakar c’est un peuple, Dakar est une identité et Barthélémy Dias déclare qu’une fois élu maire de Dakar, qu’aucun état ne pourra bloquer un emprunt obligataire car il connaît plus le rapport de la rue que la posture républicain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn