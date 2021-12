Sécurité au Sahel : Serigne Mbacké Ndiaye cite l’exemple tchadien

Serigne Mbacké Ndiaye, Président de la CLP et coordonnateur du RAPEL

L’exemple qui vient du Tchad…par Serigne Mbacké Ndiaye

Avec la disparition inattendue du Président Idriss Deby nombreux sont ceux qui pensaient que le Tchad allait exploser et rares sont ceux qui croyaient aux chances du tout nouveau jeune Président de gérer ce pays troublé par des décennies de guerre.

Eh bien l’histoire et les faits sont entrain de prouver le contraire. En effet les Tchadiens, subitement, ont eu cette prise de conscience pour dire halte à la violence. Le président a aussi mis à contribution toutes les forces vives du Tchad et surtout le Président Gukuny Wedey et le Ministre d Etat Acheikh Ibn Oumar chargé de la Réconciliation Nationale . L’objectif était clair: réconcilier les Tchadiens.

Dans cette perspective, le Président de la République a pris d’importantes mesures pour permettre aux opposants en exil et aux rebelles de rentrer et d’être associés au travail préparatoire de la Réconciliation Nationale.

Aujourd’hui tout n est pas réglé, mais des pas importants ont été franchis et le plus important c’est qu’aucune organisation n’est venue assister le Tchad. Pas l’ombre de l’ONU encore moins de l’Union Africaine. Seuls les Tchadiens ont pris en main leur destin pour trouver des solutions idoines. C’est cela la grande et belle leçon à retenir par nous africains.

