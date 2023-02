Séisme en Turquie : Le parti ADAE/J exprime sa solidarité au peuple Turc

Suite au violent tremblement de terre de haute magnitude (7,8) qui a secoué le territoire de la République Turque avec un lot macabre de plus de 2000 morts et plus de 9000 blessés et des dégâts matériels inestimables, l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene présente ses sincères condoléances au Président Recep Tayyip Erdoğan, l’ami du Président Macky SALL, par ailleurs Président du Parti de la Justice et du Développement.

Le parti ADAE/J exprime toute sa solidarité et tout son soutien moral au peuple turc qui a vécu un véritable traumatisme avec ce phénomène naturel qui a ravagé totalement plusieurs provinces du pays avec toutes les infrastructures qui y étaient.

Le parti ADAE/J présente parallèlement ses condoléances aux pays voisins de la Turquie qui ont malheureusement vécu les mêmes conséquences dramatiques issues de ce terrible tremblement de terre qui ont eux aussi enregistré beaucoup de dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines importantes.

l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene parti ADAE/J lance un appel à la communauté internationale, aux Etats Unis, à la Chine et surtout aux pays islamiques comme l’Arabie Saoudite et le Koweït à ne pas se limiter seulement à des messages de soutien et des communiqués de solidarité mais à aider ce peuple dans le désarroi en y acheminant médecins, médicaments, soutiens matériels et logistiques dont des hôpitaux mobiles et appuis financiers pour sauver ce qui peuvent encore l’être, soigner les blessés et retrouver les disparus et les corps encore ensevelis sous les décombres des nombreux bâtiments en ruines.

Le parti ADAE/J exhorte la communauté internationale avec l’aide d’Allah à aider ce peuple frère, à retrouver rapidement sa quiétude et à surmonter cet événement tragique extrêmement douloureux.

Me Diaraf SOW Président National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene