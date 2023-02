Séisme en Turquie : Un joueur ghanéen porté disparu sous les décombres

Le Ghanéen Christian Atsu (Hatayspor) lui se trouve dans les décombres et porté disparu. Le directeur sportif d’Hatayspor aussi, Taner Savut se trouve sous les effondrements. Pour l’heure, le club turc Malatyaspor a officialisé le décès de son portier, Eyup Turkaslan, retrouvé mort sous les décombres.

Wiwsport signale que l’international sénégalais, Papy Djilobodji évolue avec Gaziantep GFK. Si aucune nouvelle concernant l’ancien joueur de Chelsea, le meilleur joueur de la CAN 2015, il ne demeure pas le seul Sénégalais qui pourrait être impacté par ce drame.

Chérif Ndiaye et Badou Ndiaye (Adana Demirspor) sont aussi pensionnaires de la formation de la ville d’Adana. Nos pensées et prières vont à l’endroit des peuples touchés par ce séisme et plus particulièrement des joueurs sénégalais évoluant en Turquie, épicentre du drame